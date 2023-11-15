У Кличко торжествуют: Киев избавился от Пушкина

Игорь Шкапа.  
15.11.2023 13:54
  (Мск) , Киев
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Вандализм, Дзен, Киев, Культура, Украина


В украинской столице снесли памятник великому русскому поэту Александру Пушкину.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге сообщил советник мэра Дмитрий Белоцерковец.

В украинской столице снесли памятник великому русскому поэту Александру Пушкину. Об этом, передает корреспондент...

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«ПУШКИН – русскае (зачеркнуто) ВСЬО! – коверкая слова похвастался чиновник. – Только к концу второго года войны до Кабмина дошло, что Пушкин не является частью украинской культуры, и чиновники согласовали инициативу Киева о сносе этого памятника. И на этом спасибо. Уносим!».

Напомним, что памятник поэту находился на проспекте Победы. Теперь он переименован в Берестейский.

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