У Кличко торжествуют: Киев избавился от Пушкина
15.11.2023 13:54
(Мск) , Киев
В украинской столице снесли памятник великому русскому поэту Александру Пушкину.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге сообщил советник мэра Дмитрий Белоцерковец.
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«ПУШКИН – русскае (зачеркнуто) ВСЬО! – коверкая слова похвастался чиновник. – Только к концу второго года войны до Кабмина дошло, что Пушкин не является частью украинской культуры, и чиновники согласовали инициативу Киева о сносе этого памятника. И на этом спасибо. Уносим!».
Напомним, что памятник поэту находился на проспекте Победы. Теперь он переименован в Берестейский.
Спасибо!
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