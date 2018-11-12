У Климкина хвалятся “перемогой”: греческий аэропорт начал называть Киев не по русски

12.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

Международный аэропорт “Элефтериос Венизелос” (Athens Airport) начал использовать на табло при объявлении авиарейсов нерусское название украинской столицы, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом в twitter сообщила пресс-служба МИД Украины.

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“Отныне один из крупнейших аэропортов мира Athens Airport начал использовать название города Kyiv корректно!” – говорится в сообщении.

Ранее, устав от нападок украинского МИД, один из крупнейших банков в Европе – австрийский Райффайзен Банк – изменил написание названия столицы Украины на английском – Kyiv, а не Kiev.

Кроме того, главный британский общественный вещатель ВВС начал использовать нерусское название украинской столицы в результате проведения украинскими ботами в соцсетях онлайн-кампании.