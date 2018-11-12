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12.11.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Общество, Политика, Пропаганда, Украина
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У Климкина хвалятся “перемогой”: греческий аэропорт начал называть Киев не по русски

Международный аэропорт “Элефтериос Венизелос” (Athens Airport) начал использовать на табло при объявлении авиарейсов нерусское название украинской столицы, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом в twitter сообщила пресс-служба МИД Украины.

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“Отныне один из крупнейших аэропортов мира Athens Airport начал использовать название города Kyiv корректно!” – говорится в сообщении.

Ранее, устав от нападок украинского МИД, один из крупнейших банков в Европе – австрийский Райффайзен Банк – изменил написание названия столицы Украины на английском – Kyiv, а не Kiev.

Кроме того, главный британский общественный вещатель ВВС начал использовать нерусское название украинской столицы в результате проведения украинскими ботами в соцсетях онлайн-кампании.

 

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