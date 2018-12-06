У Климкина надеются уговорить Венгрию признать Россию “агрессором”

06.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

В Милане на полях 25-го Министерского заседания ОБСЕ министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился с министром внешней торговли и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, передает корреспогндент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

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“Украина и в дальнейшем демонстрирует настроенность на положительный сдвиг украинской-венгерских отношений”, — говорится в сообщении.

“Павел Климкин сообщил венгерскому коллеге об акте агрессии России против Украины в акватории Керченского пролива и призвал официальный Будапешт присоединиться к мероприятиям международного сообщества по сдерживанию российского агрессора.

Министры договорились также активизировать межрегиональное сотрудничество и ускорить реализацию совместных приграничных инфраструктурных проектов, в частности тех, которые 26 ноября 2018 года были обсуждены на уровне заместителей министров Украины и Венгрии Василия Боднаря и Левента Мадьяра.

Во время встречи были также обсуждены вопросы упорядочения предоставления венгерской помощи в развитии Закарпатья, которую будет координировать новый Посол по особым поручениям МИД Украины Николай Балтажи и Уполномоченный министра по вопросам развития сотрудничества между областями Сабольч-Сатмар-Берег и Закарпатской области господин Иштван Грежа”, – добавили в ведомстве Климкина.

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