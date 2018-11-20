У Климкина оправдывают украинского дипломата, оказавшегося младшим братом российского генерала

20.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что постоянный представитель страны при ОБСЕ Игорь Прокопчук не совершил никаких действий, которые бы скомпрометировали его на занимаемом посту или нанесли бы вред национальным интересам, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном пресс-службой МИД Украины.

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“За все время после начала российской вооруженной агрессии против Украины не имели места никакие действия, которые могли бы скомпрометировать постоянного представителя Украины при ОБСЕ Игоря Прокопчука. Так же, как и нанести вред национальным интересам Украины… Его ежедневная самоотверженная работа в ОБСЕ говорит сама за себя и заслужила высокую оценку со стороны наших друзей и партнеров”, – заявили в МИДе.

У Климкина посетовали, что “во время борьбы Украины против российский агрессии разорвались многие родственные связи”.

“Это война, которая разбросала по обе стороны линии фронта друзей, близких, родственников, и для многих это стало настоящей личной трагедией. Но каждый сам делает свой выбор и за него отвечает”, – говорится в заявлении.

Скандал разгорелся после того, как стало известно, что Прокопчук, уже более восьми лет возглавляющий постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене, является младшим братом генерал-майора российской полиции Александра Прокопчука, против назначения которого на должность главы Интерпола выступает Украина.