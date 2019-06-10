У Климкина предложили молдаванам свою помощь в разрешении политического кризиса

10.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что Киев готов содействовать в решении политического кризиса в Молдове для обеспечения демократии в стране, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом говорится в заявлении ведомства.

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Украинские дипломаты призывают ведущие политические силы Молдовы действовать в рамках правового поля, решать споры путем политического диалога с целью избежания силового противостояния.

“Важным для страны и ситуации безопасности в регионе является недопущение внешнего вмешательства, направленного на реализацию российского сценария федерализации страны. Республика Молдова остается для Украины важным партнером и соседом, с которым нас объединяют общие интересы и общее европейское будущее”, – говорится в заявлении.

Напомним, 7 июня Конституционный суд Молдовы утвердил необходимость распустить парламент страны из-за неспособности депутатов сформировать правительство. Президент страны Игорь Додон не подписал соответствующий указ, объяснив это возможностью компромисса. Парламент Молдовы, вопреки решению Конституционного суда о его роспуске, проголосовал за избрание премьер-министром лидера партии “Действие и солидарность” Майи Санду. После чего, временно исполняющий обязанности президента Молдовы Павел Филипп, на которого Конституционный суд страны возложил обязанности, издал указ о роспуске молдавского парламента. В то же время ЕС и РФ призвали стороны решить споры путем диалога.