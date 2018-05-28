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28.05.2018, Киев, Семен Дорошенко
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ЕС, Киев, Мнение, Образование, Общество, Политика, Украина

У Климкина “разочарованы” меморандумом о защите закарпатских венгров


Украинская сторона “разочарована” принятием на первом заседании нового правительства Венгрии “Меморандума по защите закарпатских венгров” и планирует поднять этот вопрос во время ближайшей встречи глав МИД Украины и Венгрии, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщили в МИД Украины.

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“В Министерстве иностранных дел Украины с разочарованием восприняли информацию об одобрении на первом заседании вновь правительства Венгрии” Меморандума по защите закарпатских венгров “. Вопрос принятия упомянутого документа будет подниматься украинской стороной в ходе ближайших двусторонних встреч руководства МИД двух государств”, – отметили в МИД.

Также позиция МИД Украины, отметили в ведомстве, будет донесена послу Венгрии на Украине во время следующей встречи.

В то же время, в МИД отметили, что “дальнейшее усиление целенаправленной деструктивной риторики со стороны Венгрии относительно сферы обеспечения образовательных потребностей венгерского меньшинства в Украине, продолжение манипуляций и распространения дезинформации по этому вопросу, а также перенос этого двустороннего сотрудничества в рамках Комиссии Украина-НАТО будет рассматриваться контрпродуктивным и таким, что не способствует углублению добрососедских отношений между Украиной и Венгрией”.

При этом в украинском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Украина готова к конструктивному диалогу с Венгрией по всему комплексу вопросов, в том числе, касающихся сферы обеспечения прав и потребностей венгерского меньшинства на Украине.

Напомним, как сообщал “ПолитНавигатор”, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел в пятницу инаугурации заседание нового правительства Венгрии, приняв на первом заседании меморандум о защите закарпатских венгров.

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