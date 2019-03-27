У Климкина разрешили проголосовать лишь 30 тысячам из 2 миллионов украинцев в России

27.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

Только около 30 тыс. проживабющих в РФ граждан Украины 31 марта смогут голосовать в посольствах Украины в Грузии, Финляндии и Казахстана, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом во время брифинга в Киеве рассказал директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев, сообщает пресс-служба ведомства.

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“Мы знаем, что в России сейчас находится более 2 млн украинских граждан … Чтобы обеспечить возможность проголосовать, мы сделали определенные действия, и те украинские граждане, которые находятся на территории РФ временно – а это подавляющее большинство – смогут отдать свой голос в Украине по месту постоянного проживания, если они заранее позаботились об изменении избирательного адреса. Те граждане, которые проживают в России постоянно, будут иметь возможность голосовать в посольствах Украины в Грузии – это около 8 тыс. граждан, состоящих на учете в генконсульстве в Ростове на Дону, в Финляндии – около 19 тыс. граждан, которые относятся к посольству Украины в России и в генконсульстве Украины в Санкт-Петербурге, и в Казахстане – это около 3 тыс. граждан, которые состоят на учете консульства в Екатеринбурге и Новосибирске” , – сказал он.

По его словам, практически все украинские граждане, которые находились на консульском учете в посольствах и консульствах Украины в РФ, отнесены к другим дипучреждениям.

Напомним, ЦИК Украины отказался открывать избирательные участки на территории РФ.