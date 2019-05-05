У Климкина увидели кризис в Совете Европы

05.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

5 мая исполняется 70 лет со дня основания Совета Европы. Однако, к сожалению, к годовщине эта организация “подошла в кризисном состоянии, что вызвано, прежде всего, разрушительными действиями Российской Федерации”, передает корреспондент ПолитНавигаитора.

Об этом говорится в комментарии МИД Украины к 70-й годовщине основания Совета Европы.

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“Совет Европы открыла путь к дальнейшей интеграции на Европейском континенте, а его стандарты стали путеводителем в защите демократических ценностей. Однако должны с грустью констатировать, что к 70-й годовщине Организация подошла в кризисном состоянии, вызваном, прежде всего, разрушительными действиями Российской Федерации, ее агрессией против Украины и прямым финансовым шантажом Совета Европы с целью достижения своих антидемократических внешнеполитических целей”, – говорится в заявлении.

Как отметили в МИД, этот кризис стал настоящим вызовом для Организации и поставила ее перед выбором – “остаться верной собственным ценностям и принципам, или поддаться на шантаж и угрозы и поставить под сомнение полученные за 70 лет доверие и авторитет”.

“Украина надеется, что за десятилетия работы и испытаний Совет Европы получил достаточно силы и здравого смысла, чтобы и дальше оставаться образцом демократии, а не встретить свое 70-летие в полуразрушенном скомпрометированном состоянии безосновательной уступки в пользу крупнейшего государства-нарушителя ее принципов и норм”, – подчеркивают в министерстве.

“Украина со своей стороны остается преданной взятым на себя в рамках Совета Европы обязательствам, продолжит защищать права и свободы каждого человека и гражданина на территории нашего государства, включая временно оккупированные территории, а также активно противодействовать попыткам разрушить Организацию. Сильный Совет Европы нужен Украине и всему европейскому континенту”, – добавили в министерстве.