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05.02.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Политика, Преследования журналистов, СМИ, Украина, Цензура
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У Коломойского довольны запретом оппозиционных каналов

Новости Украины

Оппозиционные телеканалы NewsOne, 112 и ZiK, закрытые указом президента Украины Владимира Зеленского, якобы занимались «информационным терроризмом».

Об этом в эфире ток-шоу «Право на власть» заявил бывший медиа-менеджер, а ныне – министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ткаченко также обвинил сотрудников этих телеканалов в нарушении журналистских стандартов.

«Я эти медиа медиа не считаю. Потому что в этом решении есть государственная позиция, по сути, и она озвучена в указе президента через решение СНБО, и касается она машины не только пропаганды, а фактически информационного терроризма. Решение справедливое, правильное и своевременное. Его следовало давно принять, но очевидно, появились юридические основания, в том числе, опосредствованное финансирование через государство-агрессора.

Другая сторона этой медали – это дискуссия про стандарты медиа. Сам факт существования этих телеканалов с их машиной фейков и манипуляций сильно навредило стандартам медиа в стране как таковым. Если позволено постоянно говорить на белое черное, это означает, что и у других журналистов может возникать соблазн, если такие существуют, соблазн действовать тем же способом», – заявил Ткаченко.

Напомним, что сам Ткаченко до избрания депутатом руководил телеканалом «1+1», который принадлежит олигарху Игорю Коломойскому.

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