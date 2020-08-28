У Коломойского нахваливают Белоруссию и призывают майданщиков не разрушать страну

28.08.2020, Киев, Максим Карпенко

Уровень жизни в Белоруссии и экономика страны сегодня в два раза выше, чем в постмайданной Украине.

Об этом в эфире ток-шоу «Право на власть» заявил депутат Верховной рады Игорь Палица, считающийся близким к днепропетрвоскому олигарху Игорю Коломойскому, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Палица подчеркнул, что сегодня украинцы выезжают в Белоруссию и восторгаются тем, как живет соседняя страна.

«У нас Волынская область погранична с Белоруссией. Я много слышал от людей, которые ездили в Белоруссию, простых людей, и которые живут возле Белоруссии, и они восторгались качеством жизни в Белоруссии, украинцы.

Я, когда начали происходить события в Белоруссии, начал интересоваться цифрами, что происходит, ВВП на душу населения, средняя зарплата, цены. И то, что я прочитал – может быть это неправдивые цифры, но сегодня ВВП на душу населения в Белоруссии в два раза больше, чем в Украине. Хотя еще десять лет назад было на 30% меньше.

Сегодня экспортный потенциал Белоруссии в два раза больше, экспортный потенциал промышленный, чем у Украины, в абсолютных цифрах. На сегодняшний день в Белоруссии сохранились все промышленные предприятия, на сегодняшний день Украина, на открытых тендерах, за украинские деньги покупает не украинские троллейбусы и автобусы, а белорусские. Потому что в городах говорят, что у них лучшее качество, у них дешевле цены и они дольше ходят. Сегодня мы покупаем белорусские нефтепродукты, а не украинские», – заявил Палица.

На это возразила белорусская журналистка Татьяна Мартынова, поддерживающая местных майданщиков, подчеркнувшая, что все блага в Белоруссии существуют благодаря России.

«Я не понимаю, до сих пор кому-то непонятно, что в Белоруссии всегда была рентная экономика? Что нас всю жизнь содержала Россия и подкидывала постоянно Саше денег на жизнь? Что все наши сохраненные предприятия – это убыточная история, когда в продукт вкладывается 20-ть рублей, а продается он за десять. А эти десять, которые нужно доплатить, чтобы хоть как-то его сохранить, они, собственно, и берутся то у России, то с нефти», – сказала Мартынова.

Палица при этом сказала, что задача белорусских майданщиков – не допустить такого же разрушения страны, как это произошло на Украине после госпереворота.

«Я знаю, что в Белоруссии сегодня современные, полностью модернизированные два нефтеперерабатывающих завода, полностью конкурентоспособные на мировом рынке, современные предприятия, которые выпускают троллейбусы и автобусы, и тракторную технику. То, что Россия дотировала – да, Россия за 12 лет дотировала в экономику Белоруссии более 110 миллиардов долларов преференциями.

Белоруссия с 2010 года не работает с Международным валютным фондом и последний кредит 3,2 миллиарда был погашен с процентами и это слава Богу для Белоруссии. Я хочу вам сказать, что вы должны победить, должны, воспользовавшись этой победой сделать не президентскую республику, а парламентскую республику. И я вам хочу пожелать, чтобы то наследство, которое вам остается с предприятий металлургических, нефтеперерабатывающих, машиностроительных, чтобы вы сохранили это наследие. Не относитесь так, что они все убыточные. Это неправда.

Мы получили с нашими предприятиями, когда начали говорить, что они не нужны… сегодня разрушены предприятия. Мы получили полностью потерю рабочих мест, миграцию украинцев – семь миллионов в Европу, потому что им негде работать в Украине. Вы получите, когда победите, прекрасную страну, модернизированные предприятия – сохраните их, будьте осторожны в работе с заимствованиями в западных фондах. Ваша задача – сохранить то наследие, которое вам достанется», – заявил Палица.