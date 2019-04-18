У Коломойского опасаются, что Зеленский выйдет из-под контроля

18.04.2019

Отказ генпрокурора Украины уйти в отставку после выборов президента, что Юрий Луценко обещал ранее, обусловлен его тесными связями с олигархом Игорем Коломойским, с которым связывают кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

Об этом пишет киевская интернет-газета “Страна”, ссылаясь на источник, близкий к Коломойскому.

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“Вопреки распространенному мнению, Коломойский не контролирует каждый шаг Зеленского. Более того, это проблема, над которой в окружении Игоря Валерьевича крепко сейчас задумались – как сделать так, чтоб новый президент не вышел из под контроля после своей победы на выборах. А это вполне вероятно – помните идеи назначить каких-то экспатов на должность главы ГПУ.

И то, что Луценко, которого связывают тесные отношения с Коломойским, остается на своем посту, для “Бени” выгодно. Таким образом, он сможет контролировать Зеленского. И “слуга народа” будет вынужден решать через него вопросы по Генпрокуратуре, по уголовным делам и так далее”, – сказал собеседник издания.

В то же время источник, близкий к Луценко, говорит, что генпрокурор попытается сыграть роль “предоханителя” от непредсказуемости нового президента.

“Луценко имеет отношения не только с Коломойским или с Порошенко но и с другими олигархами. Кроме того, он сейчас выстраивает отношения с республиканцами в США, разоблачая демократов. И он постарается стать для них всех такой точкой входа. То есть, чтоб через него решали вопросы по уголовным делам. И блокировать действия Зеленского, если они не устраивают “бенифициров” Украины. Например, по поводу внесения представлений о депутатской неприкосновенности”, – сказали в окружении генпрокурора.