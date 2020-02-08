08.02.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
ЕС, Россия, Украина, Экономика коллапса
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У Коломойского подвели итоги разрыва с Россией


Утверждения о том, что на Украину придут западные инвестиции – лживы, поскольку иностранному бизнесу попросту не на чем заработать в нищей стране.

Об этом в эфире украинского телеканала «112 Украина» заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, считающийся представителеи группы олигарха Игоря Коломойского, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо отказаться от идеологии, что «Запад нам поможет, придут инвестиции, и тогда заживем», – заявил депутат. – Это все ложь. Инвестиции приходят только туда, где можно заработать деньги… У нас заработать очень мало есть на чем. Не чиновнику, который всегда найдет, с кого деньги взять, а бизнесу».

По словам Дубинского, за 28 лет независимости Украина уничтожила свой промышленный потенциал, а с 2014 года полностью закрыла рынок с Россией, на которую ранее была ориентирована.

«Промышленная отсталость привела к тому, что Европе наши товары не нужны, мы что имели – потеряли, а нового – не приобрели. Если у нас люди из-за экономической ситуации уезжают из страны, рынок сокращается, количество людей сокращается, то тех, что готовы что-то купить, становится меньше», – отметил депутат.

По причине сокращения рынка сбыта и снижения покупательской способности западный инвестор Украине предпочтет Словакию, Австрию или Россию, считает Дубинский.

Несмотря на свою нынешнюю риторику, в 2014 году Дубинский, будучи телеведущим на канале Коломойского 1+1, поддерживал Евромайдан и оскорбительно высказывался в адрес его противников в Крыму и на Донбассе. Не так давно Дубинский проголосовал за новый закон об образовании, предусматривающий закрытие русских школ.

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