У Коломойского предупредили, что Украина играет с огнем

16.04.2020, Киев, Максим Карпенко

Приняв закон о рынке земли, Украина, которая оказалась в преддефолтном состоянии, добровольно согласилась расстаться с одним из немногих оставшихся у нее ресурсов.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил депутат Верховной рады, член правящей монокоалиции «Слуга народа» Александр Дубинский, входящий в группу влияния олигарха Игоря Коломойского, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Приняв законопроект о земле в преддефолтном состоянии экономики, мы создали условия, чтобы передать ее, например, МВФ в залог, или в залог внешним кредиторам. То есть мы на самом деле играем сейчас с огнем, передавая страну, по сути, в залог людям, которые одолжили нам деньги.

Вместо того, чтобы эту задолженность реструктуризировать, перенаправить в долги на благо украинского народа, на решение проблем медиков, на финансирование, инфраструктурные, социальные проекты, мы говорим: «Ребята, мы заплатим». Более того, если даже мы не сможем, мы отдадим свою землю», – заявил Дубинский.