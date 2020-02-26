У Коломойского ревнуют: Медведчук обхаживает Зеленского

26.02.2020, Киев, Максим Карпенко

В Верховной раде может сложиться новая коалиция между депутатами «Слуги народа» и «Оппоплатформы» Виктора Медведчука.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил Александр Дубинский, представитель депутатской группы олигарха Игоря Коломойского.

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По словам Дубинского, «Слуга народа» может объединиться с «Оппозиционной платформой – За жизнь» и даже предоставить ее представителю портфель в новом составе Кабмина в обмен на негласную поддержку ОПЗЖ закона об открытии рынка земли.

В нынешней конфигурации, с учетом большого количества правок, внесенных депутатами от ОПЗЖ, законопроект будут рассматривать еще не менее месяца. Если же члены «Оппоплатформы» не будут настаивать на их рассмотрении, то все пройдет гораздо быстрее.

«Я уверен, что закон о земле не будет рассмотрен раньше, чем через месяц, если не будет достигнута какая-то политическая договоренность с «Оппозиционной платформой – За жизнь». Я это предполагаю, потому что они зарегистрировали более трех тысяч правок, и только от того, как быстро эти правки пройдут, так же быстро будет принят и рынок земли.

Сейчас сохранение этих правок удлиняет срок нахождения у руля Кабинета министров случайных людей, которые вообще ничего не понимают. Он (премьер-министр) может и сейчас пойти в отставку, написать заявление и уйти. Но у нас программа с МВФ, миссия до сих пор здесь. У нас согласование каких-то параметров макроэкономических, у нас какие-то иностранные инвестиции, у нас дефицит бюджета, который финансируется с помощью госдолга. Отставка премьера на месяц без конкретного решения, без голосования – это хаос. Поэтому его сейчас не должны отпустить в отставку до того момента, когда Рада сможет быстро это все проголосовать.

Я думаю, сейчас происходит другой процесс – поиска того, кто займет его место. И это, в том числе, может объяснять договоренности с ОПЗЖ, чтобы сделать быстро, если нашли, или недоговоренности, если не нашли, чтобы еще потянуть вопрос…

Я хочу обратить внимание на эту историю, потому что эта договорённость с ОПЗЖ, она должна вылиться во что-то. А она у нас выливается в кадровые назначения какие-то. Вот я хочу посмотреть, как это произойдет, и не станем ли мы свидетелями, например, новой широкой коалиции, как это было в свое время между Партией регионов и «Нашей Украиной», – заявил Дубинский.