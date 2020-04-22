У Коломойского сообщили о неожиданном итоге санкций против России

22.04.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина – это обычный наркоман, который, получив дозу, может чуть-чуть отсрочить время своей смерти. Об этом в эфире телеканала 112 заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, представляющий группу олигарха Игоря Коломойского, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Так политик сравнил отношения МВФ и Украины. При этом, в соседней России, с которой по мнению Дубинского воюет Украина, санкции лишь позволили усилить национальную экономику и избавиться от зависимости.

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«Когда мы все шли на выборы, общее понимание взаимоотношений с МВФ базировалась на одном из эпизодов сериала «Слуга народа», где президент Голобородько посылал их в жопу. В принципе, я остаюсь приверженцем такой тактики до сих пор. Потому что считаю, что страна с таким потенциалом, как у нас, при собственной национальной валюте, с собственным Национальным банком, с не до конца уничтоженными производственными предприятиями и мощностями и, главное, с людьми, которые будут потреблять – им нужно потреблять что-то: и товары, и услуги, и одежду. Поверьте мне, если будут сложности, то быстренько переориентируется и внутреннее производство на потребности украинских граждан, и импорт будет проходить.

Неприятный пример, непопулярный в Украине, – возьмите Российскую Федерацию, которая, да, начала агрессию на территории Украины, да, является для нас сейчас законом определенным врагом по сути, с которым мы ведем военные действия на своей территории. Но при этом, введенные санкции против Российской Федерации привели к укреплению ее экономики, привели к тому, что появились предприятия, которые заместили импортные, и они как-то из этой ситуации вышли.

Да, у них был запас прочности, полтриллиона долларов. Но никто же не говорит, что избавление от наркозависимости, которой, по сути, является зависимость от МВФ, будет легкой. А нам говорят как обычному прожженному наркоману – «Мы тебе дадим дозу, но ты продай это, пойди на панель, отдай почку. Мучиться ты не будешь, просто будешь медленно умирать».

Наша же экономика, если взять тренды демографии, сокращения народонаселения, экономики, перспектив жизни, качества инфраструктуры, медицины, социальной сферы – оно же все ухудшается. Лучше же дороги не станут, потому что денег на них нет. И медицина лучше не станет, потому что денег нет. И пенсионеры жить лучше не станут, потому что денег нет. То есть, мы идем вниз по наклонной, как и обычный наркоман, который подпирался очередной дозой и еще чуть-чуть прополз», – заявил Дубинский.