У Коломойского возмущены: Автокефалия оказалась таким же «разводняком» как «отказ от российского газа»

15.12.2018, Киев, Михаил Рябов

Обещанная Петром Порошенко «автокефалия» оказалась таким же обманом, как его предыдущие заявления об отказе от закупок российского газа, который Украина продолжает приобретать по т.н. реверсным схемам.

Об этом в своем блоге пишет ведущий украинского телеканала «1+1» Александр Дубинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Таки не патриарх, а все тот же митрополит. То есть, не автокефалия, а митрополия. Только подчиненная не Москве, а Стамбулу. Короче, смахивает история на «газ из Словакии». Только со стамбульской прокладкой. С которой «прикурят» свой интерес и Киев, и Москва», – возмущается Дубинский.

Напомним, что власти Украины заявили об отказе от закупок газа в России, при этом они перекупают топливо у стран Евросоюза, куда осуществляет поставки «Газпром». В итоге Киев получает газ по завышенной цене с учетом прибыли компаний-посредников.