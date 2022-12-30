У Корчинского заговорили о плюсах варианта границ «до 24 февраля»

«Северокорейский» вариант замораживания конфликта на границах 23 февраля Украина может использовать для передышки, попытки стабилизации экономики и накачки западными системами ПВО и другим вооружением.

Об этом в эфире видеоблога украинского националиста Дмитрия Корчинского заявил экономический и политический эксперт Игорь Горобец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Всё-таки, консенсус есть в Америке. Визит был последний президента, все договорились, что ждём до весны. То, что у вас (ВФУ – ред.) есть достаточно, как считают они, для освобождения этой территории. Никто не хочет на Западе, чтобы Россия проиграла.

Вся эта вариативность будет исходить от этих двух направлений – это, что может сделать ВСУ, что может сделать пакостного Россия, и как мы на это среагируем – наступление, контрнаступление? Будет это размен территории или другое? Я формально говорю, такими блоками, не хочу никого агитировать на размены или ещё что-то. И ситуация замораживается. Это Северокорейский вариант», – сказал эксперт.

Он перечислил ряд «плюсов» такого исхода.

«Мы выходим на границы 24-го февраля. Дай Бог, без потерь. Выходим, стабилизируем, и нет ни мира, ни войны. Что это нам даёт? С России какие-то санкции снимаются, типа того, что там будет по зерну, по аммиаку. Но вообще – Россия не выйдет из-под санкций никогда. Это будет – ни войны, ни мира. Постоянно будут какие-то конфликтные ситуации. Но откроется небо, придут «Пэтриоты». И тогда мы сможем перейти к какому-то а-ля мирное строительство. Потому что – второй блок, ситуация с экономикой… у нас полный абзац. Заемные органы у нас находятся в Европе и в Америке – это деньги. Вся эта ситуация, с которой мы сталкиваемся, это как бы прогноз, что – да, нам очень помогают, но это не будет постоянно. На фоне ещё рецессии в Европе, ситуация очень сложная в экономике, лишних денег нет», – сетовал эксперт.

«Все ориентируются на то, что все деньги, которые нам дадут, заберут у русских. Это 300 миллиардов, которые арестованы у России – около 100 миллиардов в Канаде – это недвижимость и всё остальное, в Британии. Это где-то 400 миллиардов. А мы-то, рассчитываем на 800 – только на восстановление. Конечно, это планы, которые рисует наш Кабмин. Который – только рисует. Больше ничего не может делать по определению», – объяснил Горобец.