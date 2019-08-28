У Косово нет денег на проведение выборов

28.08.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

В Косово повис вопрос о проведении досрочных парламентских выборов. Проблема заключается в том, что в непризнанном образовании для организации плебисцита нет денег.

Так, Центральная избирательная комиссия Косово (ЦИК) оценила сегодня, что им нужно более пяти миллионов евро для проведения выборов, назначенных на 6 октября, которые они еще не имеют, но «ожидают получить», пишет приштинское издание «Koha».

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Илир Гаши из Совета по бюджету и финансам ЦИК заявил, что вопрос бюджета должен быть решен без промедления. Енис Халими, глава секретариата ЦИК, сказал, что комиссия не может продолжать работать без необходимых ресурсов и что они также связались с министерством финансов, но в ведомстве не знают конкретно, когда проблема будет решена.

«Мы ничего не можем сделать без выделенных средств, бесполезно объявлять выборы без внеплановых средств. Мы связались с министерством финансов, но они не знают, как поступить. Мы не можем начать какую-либо процедуру без денег, и поэтому бессмысленно принимать какие-либо решения», – сказал Халими.

Глава ЦИК Вальдете Дакка заявила при этом, что средства ожидаются, и к моменту их поступления необходимо будет проработать процедуру, требуемую законом.

ЦИК обратилась к правительству с просьбой утвердить пять миллионов евро, а Аднан Рустеми из оппозиционного «Движения за самоопределение» заявил, что все, кто препятствует процессу выборов, должны быть привлечены к ответственности.

ЦИК решила, что избирательная кампания начнется 25 сентября и завершится 4 октября. Крайний срок для регистрации иностранных избирателей будет открыт с 30 августа по 10 сентября, а крайний срок для подачи заявок для регистрации коалиций установлен на полночь 30 августа.

Говоря о досрочных выборах в Косово, глава парламентской группы Сербии по проблеме Косово Милован Дрецун заявил, что после встречи президента Сербии Вучича с госсекретарем США Помпео все стало намного яснее, а заявление главы МИД Косово Пацолли о том, что новый парламент отменит пошлины на сербские товары, является результатом их понимания того, что иначе у них не будет стойкой поддержки Вашингтона.

Как указал сербский политик, Америка приступила к процессу нормализации отношений между Белградом и Приштиной, стремясь положить этому конец, пишет Blic.

«После попытки США возглавить процесс продолжения переговоров между Белградом и Приштиной, хотя и не в формальном смысле, албанцы должны будут исправить свое поведение», – заключил Дрецун.