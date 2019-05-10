10.05.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Киев, Мнение, Общество, Политика, Украина
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У Кравчука ослабло зрение – первый президент не видит неонацистов на Украине

Всей мировой общественности, кроме России, очевидно, что на Украине нет никакого разгула фашизма и неонацизма, страна мирно идёт к европейским ценностям.

Об этом в эфире меджлисовского телеканала «ATR» заявил первый президент Украины Леонид Кравчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не думаю, что Россия должна или имеет основания оценивать, какой строй на Украине. Мировое сообщество, кроме России, оценило, что Украина строит новую демократическую систему, Украина сделала шаги с ориентацией на Запад, на европейские ценности, и я подчеркну, как человек, как гражданин Украины, как первый президент, никаких признаков или примеров фашизма на Украине нет. Это – надуманная русская пропаганда для того, чтобы создать вокруг Украины вакуум или ситуацию, которая бы мешала нам строить новое государство», – заявил Кравчук.

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