У Крыма – все шансы превзойти туристический рекорд 2018 года

14.03.2019, Симферополь, Максим Карпенко, фото - Александр Кирьяков

Количество отдыхающих, посетивших Крым с начала этого года, уже на 40% больше, чем в рекордный 2018-й год. Об этом в эфире телеканала «Крым 24» заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Министр подчеркнул, что такого количества отдыхающих не было с советских времен. Это связано, в том числе, с запуском движения по автомобильной части Крымского моста и нового терминала аэропорта.

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«Если говорить о 18-м годе, то это рекорд за постсоветский период – 6,8 миллионов туристов мы получили, новогодние и рождественские праздники – порядка 200 тысяч. Таких цифр не было в Крыму очень долго, а, может быть, даже и никогда.

Сейчас мы идем с превышением по отношению к 17-му и 18-му году порядка 40-45%. Это очень здорово, на самом деле. Мы понимаем, что, безусловно, логистика, мост, терминал аэропорта, но и ценообразование играет роль, повышение качества сервиса», – заявил Волченко.