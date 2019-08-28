У крымских музеев появился шанс вернуть скифское золото

28.08.2019, Симферополь, Олег Кравцов

Апелляционный суд Амстердама, где рассматривается вопрос о возврате в крымские музеи скифского золота, оказался в сложном положении.

К такому выводу пришли опрошенные «Известиями» эксперты, имеющие отношение к перипетиям длящегося с 2014 года делу

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Так, по мнению руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александра Молохова, нидерландское правосудие затягивает процесс, голландскому суду сейчас не позавидуешь — он будто между двух огней, потому и затягивает процесс, поскольку в этом споре «очень мало права и очень много политики».

В то же время профессор кафедры международного права МГИМО, доктор юридических наук Дмитрий Лабин говорит, что ни в одной международной конвенции, защищающей культурные ценности, не идет речь о каких-то отдельных территориях.

«Даже Верховный суд Голландии не может рассматривать дело о «скифском золоте» в контексте принадлежности Крыма или Севастополя к Российской Федерации. Это не уровень компетенции суда какого-либо государства, а вопрос факта. А вот интересы коренного населения, которому принадлежат ценности, соблюсти обязаны», – подчеркнул юрист.

Он добавил, что культурные ценности тесно связаны юридически — и защищены международным правом — с конкретным народом и конкретной местностью, где они были найдены, и должны быть возвращены именно по этому основанию безотносительно каких-то политических перипетий.

В свою очередь Молохов считает, что Украина серьезно ошиблась еще в 2014 году, когда не потрудилась расторгнуть отношения с крымскими музеями.

«Поэтому сегодня это «длящиеся правоотношения», в рамках которых существует обязанность вернуть ценности туда, откуда они уехали», — сказал Молохов

Он полагает, что голландцы заинтересованы в том, чтобы стороны как-то договорились миром, но сомневается в таком варианте на данном этапе.

«Подобных предложений нам не поступало и я, честно говоря, не вижу, каким образом тут возможно мировое соглашение. Это невозможно. Для украинской стороны важно оспорить наше право на пользование этими экспонатами», – сказал изданию директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.

«Как показало промежуточное решение, голландский суд находится в большом затруднении, потому что правовая позиция крымских музеев достаточно сильна и просто так отмахнуться от нее нельзя», – резюмирует Молохов.

В декабре 2016 года окружной суд Амстердама постановил вернуть Украине крымские артефакты, которые экспонировались на территории Нидерландов. Четыре крымских музея подали апелляцию. В июле 2019 года Апелляционный суда Амстердама вынес решение, в котором говорится, что «сейчас вопрос состоит в том, кто обладает наиболее вескими правами: крымские музеи, заявляющие о праве оперативного управления в соответствии с украинским законодательством, или украинское государство, заявляющее о праве собственности на крымские экспонаты».