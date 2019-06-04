04.06.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Донбасс, Минский процесс, Политика, Украина
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У Кучмы озвучили повестку ближайшей встречи по Донбассу в Минске

Во время заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, которая должна состояться в среду, 5 июня, будут обсуждать освобождения удерживаемых лиц и вопросы безопасности, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

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“Накануне заседания Трехсторонней контактной группы, которое состоится в Минске, Леонид Кучма встретился с представителем ОБСЕ по ТКГ Мартином Сайдиком. Встреча состоялась в Киеве”, – написала Олифер.

По ее словам, в разговоре стороны обсудили повестку дня работы в ТКГ 5 июня.

“Основные вопросы – освобождение заложников и вопросы безопасности”, – добавила пресс-секретарь.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 3 июня назначил Кучму полномочным представителем Киева в контактной группе. Ранее он уже занимал эту должность с 2014-го по 2018 год, однако покинуд ТКГ из-за разногласий с Петром Порошенко и нежелания быть “свадебным генералом”. Эксперты и политики в Киеве позитивно встретили новость о назначении Кучмы и связывают с этим надежды на оживление переговорного процесса.

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