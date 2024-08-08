У Кулебы дали жесткий «отлуп» Нигеру за разрыв дипотношений с Украиной

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На Украине «приняли во внимание» решение властей Республики Нигер от 6 августа 2024 разорвать дипломатические отношения с Украиной.

При этом, «приведенные в заявлении представителя правительства этой страны обвинения в адрес Украины не выдерживают никакой критики, безосновательны и не соответствуют действительности» — такой комментарий к решениям африканцев разместил на своем сайте МИД Украины.

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«Украина решительно отвергает любые обвинения в свой адрес в якобы “поддержке ею международного терроризма, нарушении Устава ООН и международного права», – заявили у Кулебы.

Официальный Киев также исходит из того, что «подобное решение является жестом «солидарности» с теми, кто избрал путь на сближение с государством-террористом, российской федерацией , которая уже более двух лет ведет неспровоцированную полномасштабную агрессивную войну против Украины, применяет масштабный террор против нашего государства, его населения и гражданской инфраструктуры, совершает многочисленные военные преступления против украинского народа, дестабилизирует международную безопасность и политическую ситуацию, распространяет хаос и конфронтацию во всех уголках мира, включая Африканский континент» — добавили в МИД Украины.

В Киеве также напомнили, что нынешнее правительство Нигера появилось в результате военного переворота, силой отнявшего власть у легитимного гражданского президента этой страны.

Последний упрек справедлив по факту, однако довольно странен в устах представителей страны, чьи власти сделали героический культ из кровавого переворота в своей собственной стране, а свержение своего президента в 2014 году называют «революцией достоинства».

Напомним, ранее в МИД Украины назвали разрыв дипотношений со стороны Мали “поспешным” и выразили сожаление по этому поводу. Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов, из-за более раннего комментария которого и возник этот скандал, открестился от своих слов о помощи повстанцам в Мали, заявив, что его слова неправильно интерпретировали.