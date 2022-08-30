У Кулебы отчитали Турцию за российскую С-300

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Новости Украины

Посольству Турции была вручена вербальная нота МИД Украины из-за прохода российского судна «Sparta II» через пролив Босфор. По данным Киева судно перевозило ракетные системы С-300 ПМУ-2.

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Об этом сообщает МИД Украины в соцсетях.

«29 августа в Министерство иностранных дел Украины был приглашен посол Турции в Украине Ягмур Ахмет Гюльдер. Заместитель министра Николай Точицкий выразил послу Турции обеспокоенность украинской стороны в связи с имеющейся информацией о перевозке зафрахтованным министерством обороны РФ судном «Sparta II» из Сирии в Россию через пролив Босфор ракетных систем С-300ПМУ-2. Посольству Турции была вручена вербальная нота МИД Украины по поднятому вопросу», – говорится в сообщении.

Зам Кулебы заявил послу Турции о том, что в соответствии с положениями Конвенции Монтре о режиме проливов от 20 июля 1936 года указанное судно по мнению Киева подпадает под определение военного корабля для целей настоящей Конвенции.

«Николай Точицкий обратился с запросом к турецкой стороне о предоставлении официальной информации о грузе, перевезенном судном «Sparta II» через пролив Босфор, а также мер, предпринятых Турцией для выполнения положений Конвенции и предотвращения дальнейшей эскалации русско-украинской войны», – отмечается в сообщении.

Кроме того, МИД Украины выразил надежду, что Турция будет придерживаться своего решения от 28 февраля 2022 года о закрытии черноморских проливов для российских военных кораблей во время нынешнего военного конфликта.

Отметим, сейчас Россия не может перебросить свои военные корабли из Средиземного в Черное море, потому что Турция закрыла пролив Босфор для военных кораблей. Однако Россия смогла перебросить через проливы передовые системы вооружений, такие, как комплекс С-300.

С-300 – это мощная зенитно-ракетная система, примерно аналогичная американскому Patriot.