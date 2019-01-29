29.01.2019, Москва, Михаил Рябов
У Лаврова комментируют выдвижение Путина в президенты Украины
Спикер МИД России Мария Захарова язвительно прокомментировала один из лозунгом сегодняшнего предвыборного съезда украинского президента «Или Порошенко, или Путин».
«На мероприятии по выдвижению Порошенко в президенты зал украшал фотоколлаж с подписью «Либо Порошенко либо Путин». А Путин в курсе, что его на Украине могут вместо Порошенко выбрать? Интересно, как будут выглядеть бюллетени», – отметила Захарова.
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«Если они собираются Путина в бюллетени вносить, то Порошенко во второй тур явно не попадает», – уточняет киевский публицист Мирослава Бердник.
Метки: Выборы президента Украины, Порошенко
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16:38 29 январяПорошенко неожиданно заговорил о мире с Россией
16:17 29 январяПорошенко попросил мандат на второй срок
15:40 29 январяСоскин отказал русским в праве на существование и анонсировал захват российских земель
14:43 29 январяУкраинское ТВ начало бойкотировать свидомый бред о Крыме и Донбассе
14:36 29 январяНа заводе Ахметова произошел взрыв
14:29 29 январяПроворовавшийся глава «Нафтогаза» подтвердил звание «мудака»
14:19 29 январяРоссия проломила фланг НАТО
13:35 29 января«Вторая Франция» – уже не актуально. Украине обещают будущее Эмиратов
13:13 29 января«Янина Соколовская – крыса, сбежавшая с корабля Порошенко»
13:06 29 январяГенерал СБУ: Люди из Крыма и ЛДНР ещё полезут к нам, как через Берлинскую стену
12:56 29 январяЗапад развязал руки России накануне выборов, причитают майданщики
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11:54 29 январяИсход выборов решит Аваков. Пока Порошенко с ним не договорился
11:49 29 январяГордон уже готовится верещать: «А меня за що?!»
11:25 29 январяВизит украинской делегации в Давос обернулся провалом
11:17 29 январяВилкул: Крым – це Украина
11:11 29 январяПольша становится для Украины «новой Россией»: Москва проигрывает борьбу за русское население
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8:43 29 январяМеджлисовцу, возвращающемуся в Крым с антироссийской сходки в Киеве, предложили присесть на границе
2:36 29 январяПосле заявления Климкина «группа активных граждан и разгромит русское посольство»
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19:38 28 январяОбнародованы сенсационные данные: Украинцы наконец созрели к отказу от Донбасса
21:51 29 январяНовый лидер севастопольской «Единой России» цитирует Чалого
21:35 29 январяСовет Европы взят в заложники
20:26 29 январяСпасти Ленинград от российского кинематографа
20:12 29 январяМИД России сообщил, когда будет писать «В Украине»
19:16 29 январяРоль американцев в майданах сильно преувеличена – российский либерал
17:22 29 январяВ Москве при участии киевского журналиста прошла акция в поддержку украинских провокаторов
16:38 29 январяПорошенко неожиданно заговорил о мире с Россией
15:40 29 январяСоскин отказал русским в праве на существование и анонсировал захват российских земель
14:43 29 январяУкраинское ТВ начало бойкотировать свидомый бред о Крыме и Донбассе
14:19 29 январяРоссия проломила фланг НАТО
13:43 29 январяАмериканцев напугало усиление Черноморского флота
13:06 29 январяГенерал СБУ: Люди из Крыма и ЛДНР ещё полезут к нам, как через Берлинскую стену
12:56 29 январяЗапад развязал руки России накануне выборов, причитают майданщики
11:17 29 январяВилкул: Крым – це Украина
10:55 29 января«Пора ужесточить санкции и задушить экономику киевского режима»
10:03 29 январяФутболист, которого на Украине травили как «сепара», ушёл играть за Россию
9:54 29 январяВ годовщину референдума о сохранении СССР в Москве пройдет митинг в защиту Курил
8:53 29 январяУкраинцы предложили самопровозглашенному президенту Венесуэлы провокацию против РФ
8:43 29 январяМеджлисовцу, возвращающемуся в Крым с антироссийской сходки в Киеве, предложили присесть на границе
2:36 29 январяПосле заявления Климкина «группа активных граждан и разгромит русское посольство»
23:22 28 январяРазрыв дипотношений с РФ аукнется Киеву в Донбассе
23:02 28 январяВопрос о газе вызвал истерику Ковтуна
22:26 28 январяВ Москве пригрозили США созданием нового Интернационала
21:54 28 январяНовым лидером «Единой России» в Севастополе стал депутат, не поддержавший Овсянникова
21:46 28 январяВ Киеве мечтают о глобальной войне Запада с Россией
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20:15 28 январяВ правительстве Севастополя пытаются скрыть правду о банкротстве морского порта
18:32 28 январяНа Украине пропал капитан российского сейнера «Норд»
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16:04 28 январяПартия Явлинского встала на защиту «хизбов»
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14:44 28 январяУкраина задействует авиацию в новой провокации на Азове
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