У Лаврова комментируют выдвижение Путина в президенты Украины

29.01.2019, Москва, Михаил Рябов

Спикер МИД России Мария Захарова язвительно прокомментировала один из лозунгом сегодняшнего предвыборного съезда украинского президента «Или Порошенко, или Путин».

«На мероприятии по выдвижению Порошенко в президенты зал украшал фотоколлаж с подписью «Либо Порошенко либо Путин». А Путин в курсе, что его на Украине могут вместо Порошенко выбрать? Интересно, как будут выглядеть бюллетени», – отметила Захарова.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Если они собираются Путина в бюллетени вносить, то Порошенко во второй тур явно не попадает», – уточняет киевский публицист Мирослава Бердник.