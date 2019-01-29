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29.01.2019, Москва, Михаил Рябов
 
Выборы, Донбасс, Политика, Украина
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У Лаврова комментируют выдвижение Путина в президенты Украины

Спикер МИД России Мария Захарова язвительно прокомментировала один из лозунгом сегодняшнего предвыборного съезда украинского президента «Или Порошенко, или Путин».

«На мероприятии по выдвижению Порошенко в президенты зал украшал фотоколлаж с подписью «Либо Порошенко либо Путин». А Путин в курсе, что его на Украине могут вместо Порошенко выбрать? Интересно, как будут выглядеть бюллетени», – отметила Захарова.

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«Если они собираются Путина в бюллетени вносить, то Порошенко во второй тур явно не попадает», – уточняет киевский публицист Мирослава Бердник.

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