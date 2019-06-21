21.06.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Общество, Политика, Россия, Туризм, Украина
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У Лаврова не рекомендуют россиянам ездить в Грузию

МИД РФ выразил “серьезную озабоченность” осложнением внутриполитической ситуации в Грузии и не рекомендует россиянам воздерживаться от поездок в эту страну, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает ведомство в своем телеграм-канале.

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“Серьезно озабочены осложнением внутриполитической ситуации в Грузии. В результате действий радикальной грузинской оппозиции под антироссийскими лозунгами пострадали наши соотечественники – члены официальной делегации Федерального Собрания Российской Федерации, принимавшей участие в заседании Межпарламентской ассамблеи православия. В Тбилиси продолжаются массовые беспорядки. В этой связи МИД России настоятельно рекомендует российским гражданам в интересах их личной безопасности воздерживаться от поездок в Грузию”, – говорится в сообщении.

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