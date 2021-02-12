У Лаврова нет новых маршрутов для выхода из Минского тупика

12.02.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Москва не будет вести никакого диалога с Киевом до тех пор, пока украинское руководство либо не станет выполнять Минские договорённости, либо официально не откажется от них.

Об этом в интервью Владимиру Соловьёву заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Весь процесс, который мы сейчас наблюдаем (по урегулированию конфликта в Донбассе – прим. ред.), при обязательном сохранении Минских договорённостей на столе, означает, что дискредитация руководства Украины идёт полным ходом», – сказал министр.

«Вы играете с ними в шахматы, а они с вами в шашки, или в Чапая», – заметил Соловьёв.

«Нет, почему. Не играем мы ни в какие шахматы. Вот лежат Минские договорённости, и мы вообще с ними не разговариваем – выполняйте, и точка», – ответил Лавров.

«О, вот это мне нравится. И никаких движений. А если не выполнят, то что?» – спросил Соловьёв.

В ответ Лавров повторил ранее уже неоднократно озвученное предложение Киеву самому разорвать Минские соглашения.

Что делать жителям Донбасса, седьмой год страдающим от обстрелов и блокады – уточнения не последовало.

«Украина сама, как я понимаю, хочет уже теперь, чтобы Минские договорённости перестали существовать. Но пусть они это скажут сами.

Когда господин Зеленский говорит: «Эти договорённости плохие, но они позволяют сохранять санкции против России». Тут же мы немцам и французам говорим – ребята, мы же давно говорим, что когда вы записали, что «мы с Россией будем нормально общаться, когда она выполнит Минские договорённости» (хотя нас там ни разу никто не упомянул, только Киев, Донецк и Луганск). Поэтому если вы эти свои принципы с требованием к России сохраняете, то Зеленский и будет так реагировать. Он ничего не делает, вы по Оруэллу говорите, что Россия должна выполнять, а санкции сохраняются. И он этому радуется. Да ради Бога.

Честно говоря, я даже рад, что у нас такая история с этими санкциями – мы, наконец, научились понимать, правда не до конца, что полагаться нужно только на себя», – резюмировал Лавров.