У Лаврова нет времени на бессмысленные встречи в Нормандском формате – МИД РФ

03.11.2021 21:29 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Вразумительных ответов, зачем нужно проводить встречу в Нормандском формате, если украинская сторона не выполнила свои обязательства по прошлому саммиту, у западных министров иностранных дел нет.

Об этом в ходе брифинга в Москве заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отвечая на вопрос, состоится ли встреча глав МИД стран Нормандского формата, Захарова сказала, что здесь позиция России не изменилась.

«Мы исходим из необходимости тщательной подготовки такого мероприятия, включая, безусловно, разработку итогового документа. В нём должны быть отражены состояния переговорного процесса, в том числе ход выполнения решений Парижского саммита четвёртки 9 декабря 2019 года и, конечно, новые ориентиры по продвижению внутриукраинского урегулирования на основе Минских соглашений. Есть ли такой документ на сегодняшний день, его проект? Ответ – нет. Этого документа нет даже в проекте. Своё собственное видение итогов встречи министров также мы своевременно передали участникам нормандского квартета», – заявила представитель МИД.

При этом она отметила, что реакции на свои наработки в данном вопросе российская сторона так и не поучила.

«Без ясного понимания возможных результатов такой встречи, говорить о каких-то датах её проведения – не имеет смысла. Опять же, позицию нашу коллеги хорошо знают. Точку зрения мы официально довели до германских, французских партнёров. В частности, глава МИД Сергей Лавров озвучил её в беседе с коллегой из Франции на полях заседания саммита G-20 в Риме 31 октября. В частности, российский министр прямо спросил французского коллегу – есть ли у партнёров какое-то понимание относительно итогов соответствующего заседания в Нормандском формате на министерском уровне? Чёткого ответа на тот момент не было. Также французский коллега был проинформирован о том, что рабочий график Лаврова в ближайшее время не позволяет ему принять участие в предполагаемом министерском заседании Нормандской четвёрки», – добавила Захарова.