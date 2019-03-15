У Лаврова шокированы сносом памятника советским разведчикам в Польше

15.03.2019, Москва, Владимир Гладков

В Польше снесли памятник советским освободителям, установленном на месте гибели в 1944 году трёх разведчиков, подорвавших себя вместе с окружившими их гитлеровцами.

Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Власти в Польше продолжают кощунственную практику планомерного уничтожения мемориальных объектов, посвященных советским воинам, которые пали во Второй мировой войне при освобождении этой страны от гитлеровской оккупации.

Стало известно о сносе очередного памятника – в городе Сарнице Великопольского воеводства. Монумент был установлен в 1969 году на месте, где в 1944 году три советских разведчика героически погибли при выполнении задания. Они подорвали себя вместе с окружившими их нацистами», – рассказала Захарова.

«К сожалению, попрание памяти о героях и их подвигах, совершенных во имя спасения поляков от истребления, давно возведено в Польше в ранг государственной политики. Подобные проявления беспамятства, воинствующий ревизионизм не могут не шокировать любое цивилизованное общество», – добавила представитель МИД.