У Лаврова заметили, что Эрдоган совсем не друг, и выразили возмущение

05.06.2019, Москва, Владимир Гладков

Проводимые в Турции акции по поводу годовщин депортации крымских татар и окончания Кавказской войны не служат во имя укрепления отношений между странами.

Такое мнение в ходе брифинга озвучила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Я также хотела бы прокомментировать прошедшие в Турции акции, которые были приурочены к 70-летию депортации крымских татар и 150-й годовщине окончания Кавказской войны. Хотела бы напомнить, что в мае в Турции состоялась целая серия акций по упомянутым темам. Мы с сожалением отмечаем, что большинство этих мероприятий, в том числе проводившихся при непосредственной поддержке турецких центральных муниципальных властей, носила политизированный, откровенно антироссийский характер.

Очевидно, что это не способствует решению задачи дальнейшего развития отношений, многопланового партнёрства, поставленной главами государств России и Турции, и зафиксированной в соответствующих двусторонних документах. Абсолютно не соотносится попустительство антироссийской кампании со стороны официальной Анкары с её собственным подходом к другим историческим событиям», – отметила официальный представитель МИД РФ.