23.05.2018, Москва, Елена Острякова

428 просмотров

У Лаврова заявили, что политика Польши стимулирует вандалов

Мемориальное кладбище советских воинов в Варшаве было осквернено вандалами, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сегодня журналистам сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«На центральном монументе неизвестными нанесены красками оскорбительные надписи. Решительно требуем найти и наказать виновных и вернуть монументу его первоначальный облик», – сказала Захарова.

По ее словам, за последние три года варшавский мемориал оскверняли неоднократно.

«Установленное там видеонаблюдение и органы правопорядка не в состоянии обеспечить неприкосновенность этого объекта а также найти и наказать преступников. Мы вновь вынуждены с сожалением констатировать, что проводимая польскими властями политика продолжает приносить неблаговидные плоды. Она характеризуется как русофобская. Непризнание официальной Варшавой освободительной роли Красной армии стимулирует вандалов чувствовать себя безнаказанными», – сказала Захарова.