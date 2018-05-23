23.05.2018, Москва, Елена Острякова
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Вандализм, История, Общество, Политика, Происшествия, Пропаганда, Россия, Скандал, Украина

У Лаврова заявили, что политика Польши стимулирует вандалов


Мемориальное кладбище советских воинов в Варшаве было осквернено вандалами, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сегодня журналистам сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

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«На центральном монументе неизвестными нанесены красками оскорбительные надписи. Решительно требуем найти и наказать виновных и вернуть монументу его первоначальный облик», – сказала Захарова.

По ее словам, за последние три года варшавский мемориал оскверняли неоднократно.

«Установленное там видеонаблюдение и органы правопорядка не в состоянии обеспечить неприкосновенность этого объекта а также найти и наказать преступников. Мы вновь вынуждены с сожалением констатировать, что проводимая польскими властями политика продолжает приносить неблаговидные плоды. Она характеризуется как русофобская. Непризнание официальной Варшавой освободительной роли Красной армии стимулирует вандалов чувствовать себя безнаказанными», – сказала Захарова.

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