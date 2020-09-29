У либералов появляется новый повод разжигать народные бунты

29.09.2020, Москва, Елена Острякова

Более 90% мусора в России попадает на полигоны и свалки, которые горят и загрязняют почву и воду. Перерабатывается только 7% отходов.

Об этом говорится в отчете Счетной палаты, размещенном на ее официальном сайте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На территории субъектов насчитывается 8 323 свалки, в том числе 916 свалок на территории городских округов. При этом федеральный проект «Чистая страна» предполагает ликвидацию и рекультивацию только 191 свалки.

То есть, более 700 свалок в границах городов остаются не охвачены. Таким образом, даже при успешной реализации проекта поставленная Президентом цель – ликвидировать все свалки в границах городов -– достигнута не будет», – говорится в отчете.

При существующих темпах роста объемов полигонов ТБО (1–2% в год) в 32 регионах их мощности будут исчерпаны до 2024 года, а в 17 из них — до 2022 года. При этом возможностей создать новые полигоны у большинства регионов нет.

«Мы опять вползаем в мусорный коллапс: операторы по сбору твердых коммунальных отходов (ТКО), обслуживающие 15,1 млн человек в 19 субъектах РФ могут прекратить предоставлять свои услуги из-за низкой собираемости платежей населения», – прокомментировал ситуацию в своем телеграм-канале политолог Марат Баширов.

Напомним, что в 2018 году «мусорные войны» разгорелись в Подмосковье. Самые бурные митинги проходили в Волоколамске, где 77 детей отравились сероводородом, который выделялся переполненным полигоном ТБО.

Уже тогда ряд российских политологов обратил внимание на то, что протесты явно режиссируются либеральными политиками. А западный эксперт Владимир Пастухов предрекал, что мусорные войны рано или поздно перерастут в «бунт против системы».