У Литвы украли 1,7 млн государственных секретных файлов. Подозревают даже Тихановскую

12.08.2021, Москва, Елена Острякова

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что во время кибернетической атаки на МИД страны произошла утечка засекреченной информации.

Об этом сообщает литовский сайт Delfi, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ведется расследование, вне всякого сомнения, мы дадим оценку тому урону, который нанесла эта кибернетическая атака. Однако есть определенные признаки, которые показывают, что произошла утечка некоторой информации. И это информация с грифом «секретно», – сказал Неуседа.

По его словам, утечка этой информации “может нанести большой урон, прежде всего, в отношении союзников”. В интернете уже появились предложения приобрести конфиденциальные документы литовского МИД. Речь, по уточненным данным, идет о 1,677 млн электронных писем с деталями переговоров по актуальным вопросам международной политики, в том числе о газопроводе «Северный поток – 2». В документах описывается позиция Литвы по отношению к России, Белоруссии, Грузии.

МИД Литвы возложил ответственность за кибератаку на «недружественные страны».

Российский политолог Максим Жаров предполагает, что за «кражей века» стоят американские спецслужбы.

«Когда в Вашингтоне меняются кураторы внешнего управления той или иной страной, в этой стране начинается политическая турбуленция, результатом которой становится ротация элиты на более удобных и послушных новым кураторам. На Украине это было «дело Burisma». В Литве, Латвии и далее в Польше принуждение к ротации национальных элит проходит сейчас путём создания искусственного миграционного кризиса на границах этих стран, «антиковидных» митингов и вброса компромата на неугодные элиты посредством неких «хакеров». Виноватыми во всех этих бедах стран Балтии и Польши, естественно, будут Лукашенко и Путин», – написал Жаров в своем телеграм-канале.

Белорусский тележурналист Игорь Тур, специализирующийся на сливах КГБ, также увидел связь между скандалами в Литве и Польше.

«Сначала хакеры ломают почту польских чиновников, и мы узнаём очень много тайн господ Моравецкого, Дворчика и прочих – как они пытались курировать белорусские протесты, как выделяли деньги на раскачку ситуации в Минске, как курировали работу телеграм-каналов в Варшаве, дёргали белорусских спортсменов и так далее. Было очень интересно, правда? Теперь очередь Литвы. А у Вильнюса и Варшавы есть общая боль – участие в неудавшейся попытке госпереворота в Беларуси», – написал Тур.

А белорусский политический активист Андрей Сыч вообще предположил, что за кражей стоит окружение самопровозглашенного «лидера белорусской нации» Светланы Тихановской, обретающейся в Вильнюсе.

«Судя по всему, литовские чиновники профукали планы военного блока. По предварительной информации, в документах содержится информация о подготовке к войне с Беларусью, инструкции США против Китая и заговор против Трампа в пользу Байдена. Надо ускорить приём Украины в НАТО, тогда все эти SECRET, TOP SECRET и COSMIC (secret) вообще будут пачками на «Привозе» продавать. Сотрудникам проходного двора, который в Литве считают МИДом, стоит срочно полистать книгу посетителей на предмет наличия в ней фамилий белорусских политических гастарбайтеров», – написал Сыч.