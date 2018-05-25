25.05.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, Криминал, Общество, Оппозиция, Политика, Политические репрессии, Скандал, Спецслужбы, Украина

У Луценко анонсировали уголовные дела против лидеров “Оппоблока”


Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата от фракции Оппозиционный блок Александра Вилкула.

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Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

«Бывший глава Днепропетровской ОГА в течение 2011-2012 годов издал распоряжение об изменении целевого назначения земельных участков площадью 21 га якобы из земель запаса с/х назначения (пастбища), а на самом деле из земель коллективной собственности пайщиков двух сельскохозяйственных предприятий Никопольского района», — написала Сарган в Facebook относительно оснований для такого представления ГПУ.

Она добавила, что Вилкул также издал распоряжение об изменении целевого использования 23 земельных участков общей площадью более 45 га, которые находились в собственности общества с ограниченной деятельностью Арт Ленд, из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности.

По словам Сарган, документ по Вилкулу уже зарегистрирован в аппарате Верховной Рады.

Кроме того, Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата от Оппозиционного блока Дмитрия Колесникова. Об этом также сообщает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Twitter.

Она отметила, что представление уже зарегистрировано в аппарате ВР. Копию соответствующего документа Сарган также опубликовала в соцсети.

До избрания в Верховную Раду депутат от Оппозиционного блока Колесников занимал должность председателя Днепропетровской областной государственной администрации.

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