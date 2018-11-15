У Луценко нашли применение двум элитным авто украинского олигарха
Генеральная прокуратура Украины по решению суда передала Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, арестованные два элитных автомобиля, принадлежащие бизнесмену Сергею Курченко, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.
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“Информируем, что сейчас арестовано и передано в Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений два элитных транспортные средства – (бронированный автомобиль BMW 760i и Aston Martin Rapide), принадлежащих подозреваемому К., которые были оформлены на подставных лиц”, – написал представитель ГПУ.
Как стало известно агентству, этим гражданином “К.”, автомобили которого сегодня передали АРМА, является бизнесмен-беглец Сергей Курченко.
7 марта Печерский районный суд Киева предоставил разрешение на осуществление специального предварительного расследования относительно бизнесмена Сергея Курченко, подозреваемого в создании и обеспечении деятельности преступной организации.
По данным следствия, Курченко организовал совершение возглавляемой им организованной преступной группировкой незаконного завладения добытого ПАО “Укргаздобыча”, ПАО “Укрнафта” и принадлежащего государству сжиженного газа на общую сумму 2,2 млрд грн путем его противоправного приобретения на специализированных аукционах по ценам значительно ниже рыночных, якобы “для нужд населения”.
Метки: Авто, ГПУ, Сергей Курченко
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