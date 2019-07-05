У Луценко не оставляют надежд арестовать имущество Ющенко

05.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Генеральная прокуратура просит суд наложить арест на имущество бывшего президента Виктора Ющенко, в частности на его недвижимость, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщило издание “Украинские новости” со ссылкой на свой источник в ГПУ.

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“Следователь подал соответствующее ходатайство”, – сказал собеседник издания.

По его словам, речь идет о наложении ареста на недвижимость, которой владеет Ющенко. Он добавил, что перечень имущества большой, но не стал конкретизировать.

Дело будет рассмотрено в Печерском суде. Дата рассмотрения ходатайства еще не назначена.

В свою очередь, информацию подтвердил в комментарии киевскому изданию УНН начальник второго следственного отдела управления спецрасследований ГПУ Андрей Радионов.

“Статья, вменяемая президенту (Ющенко – ред.) предусматривает, кроме тюремного заключения от 7 до 12 лет, конфискацию имущества. Соответственно, на следователя возлагается обязанность принять меры по обеспечению возможной конфискации. Это небольшое ограничение. Поскольку вменяемая 191 статья – “корыстное преступление” – еще предусматривает санкцией конфискацию”, – сказал Радионов.

Он отметил, что на следователя возлагается обязанность принять все возможные меры для возмещения возможного ущерба: поскольку в результате отчуждения урочища Межигорье государственным интересам был причинен значительный ущерб, это в частности “стало причиной обращения в суд с ходатайством об аресте имущества”.

“Мы пользуемся общедоступными реестрами недвижимости, транспортных средств, другого имущества, которое регистрируется. …везде, где фигурирует фамилия Ющенко или где мы смогли доказать, что он является де-факто бенефициарным владельцем этого имущества, все стало предметом обращения об аресте”, – отметил он.

Ранее Генпрокуратура сообщила бывшему президенту Виктору Ющенко о подозрении в растрате 540 миллионов гривен и пособничестве бывшему президенту Виктору Януковичу в завладении резиденцией “Межигорье”. Ющенко утверждал, что ему сообщил о подозрении следователь, у которого был реальный конфликт интересов.

Напомним, украинский юрист Андрей Портнов заявил о бесперспективности попыток ГПУ предьявить доказательные обвинения Виктору Ющенко и пообещад экс-президенту свою правовую защиту, если тот за ней обратится.