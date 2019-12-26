У Луценко недовольны увольнением украинских прокуроров в деле о катастрофе Boeing MH17

26.12.2019, Киев, Семен Дорошенко

Генеральная прокуратура Украины уволила прокуроров, входивших в международную следственную группу (JIT), которая расследует крушение самолета рейса МН17 над Донбассом, передает корреспондентт ПолитНавигатора.

Об этом сообщила пресс-секретарь бывшего генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

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“Прокуроров, входивших в международную следственную группу, уволили! Еще раз: уволен руководитель следственной группы по МН17 от Украины и единственный прокурор от Украины. Эту информацию я получила от коллег из … Нидерландов”, – написала Сарган.

Она напомнила, что в Нидерландах должен начаться судебный процесс над виновными в катастрофе МН17 уже в марте 2020 года.

“Фред Вестербеке, председатель международной Совместной следственной группы (JIT), после такой новости лично прилетал в Киев, но наш генпрокурор не нашел для него времени! Нашел время заместитель … Что мы, наконец, имеем? Есть открытое желание со стороны руководства ГПУ “слить” следствие по МН17″, – отметила пресс-секретарь Луценко.

На прошлой неделе Рада приняла в целом законопроект о ратификации Соглашения между Украиной и Королевством Нидерланды о продлении действия соглашения по расследованию по делу катастрофы Boeing MH17.

Напомним, 17 июля 2014 года на Донбассе был сбит самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейса MH17. В авиакатастрофе погибли все 298 человек, находившихся на борту. Самолет выполнял рейс “Амстердам – Куала-Лумпур”. Большинство погибших – 196 человек – были гражданами Нидерландов.