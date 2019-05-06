У Луценко случился приступ склероза

06.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Государственные деятели Украины никогда не высказывались против Израиля, ведь это братская страна, за которую украинцы переживают, как за свою.

Об этом ходе «Киевского еврейского форума» заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Честно говоря, я не припомню ни одного государственного деятеля Украины, который позволил бы себе высказывания антисемитского либо ксенофобского характера. Если такие находятся, они сразу отходят на маргинес. Я это могу с уверенностью говорить, даже перечислять по фамилиям, но зачем их вытягивать из того маргинеса. Более того, вы все знаете о горячей поддержке и украинского государства, и украинского общества израильского государства. Мы все глубоко переживаем недавние обстрелы так же, как свои обстрелы. Мы так же переживаем за кровь невинных людей на территории Израиля, как за жертвы, которые мы каждый день платим за свою независимость на восточном фронте», – отметил он.

Между тем, глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский в своем блоге публикует многочисленные факты, свидетельствующие, что, говоря подобное, генпрокурор намеренно лукавил.

Так, согласно его публикациям, на Украине и в Европе повально устанавливаются памятники тем «героям» националистам, которые публично убивали сотни евреев и призывали к их истреблению во имя «освобождения Украины от жидов и влияния Москвы».

«Это памятник профессиональному убийце и садисту, военному преступнику Мыколе Арсенычу. Арсеныч – глава службы безопасности Организации украинских националистов, один из организаторов и исполнителей еврейских погромов на Западной Украине летом 1941 года и массовой резни поляков на Волыни.

Под его руководством были уничтожены тысячи мирных евреев, поляков, украинцев и русских. В 1947 году, будучи окруженным, Арсеныч убил свою жену и застрелился сам. Его именем названы улицы в Коломые и Новоград-Волынском, а на родине в Нижнем Березове установлен памятник и барельеф на школе, где он учился», – говорится в посте.

«Сперва я подумал, что это памятник Ленину. Присмотрелся, показалось, что у памятника Ленину открутили голову и прикрутили взамен новую. Оказалось, это просто памятник антисемиту и нацистскому коллаборанту, лидеру ОУН и организатору еврейских погромов во Львове Ярославу Стецько. Стецько призывал к полному уничтожению евреев Украины и звал нацистов помочь в этом украинцам», – отмечено в следующей публикации.

«Это мемориальная доска антисемиту и нацистскому коллаборанту Ярославу Стецько в Мюнхене. Стецько был одним из руководителей ОУН и организатором еврейских погромов во Львове в 1941. «Оцениваю должным образом бесспорно вредную и враждебную роль жидов, которые помогают Москве порабощать Украину.

Поэтому стою на позиции уничтожения жидов и целесообразности перенести на Украину немецкие методы экстерминации жидовства, исключая их ассимиляцию», – писал Ярослав Стецько в июле 1941 года после Львовского погрома. Доску установил в 2009 году президент Ющенко», – отметил Долинский.