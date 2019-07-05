У Луценко снова хотят обьявить в розыск соратника Януковича, хотя доказательств его вины нет

05.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

Генпрокуратура Украины направила в полицию письмо с просьбой восстановить розыск бывшего депутата Верховной Рады от Партии регионов Юрия Иванющенко, дело против которого было прекрашщено весной нынешнего года, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщила спикер генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Она написала, что замгенпрокурора 3 июля отменил постановления прокуратуры Одесской области от 18-го и 19 апреля о закрытии уголовного производства по подозрению Иванющенко и других лиц в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества), ч. 3 ст. 368-2 (незаконное обогащение; эта статья была отменена Конституционным Судом), ч. 3 ст. 189 (вымогательство) и ч. 3 ст. 358 (подделка документов) Уголовного кодекса Украины.

“Председателю Национальной полиции Украины [Сергею Князеву] направлено письмо о возобновлении розыска Иванющенко”, – говорится в сообщении.

На момент написания новости в базе розыска Министерства внутренних дел Иванющенко не значился.

Иванющенко был нардепом от Партии регионов в Верховной Раде VII созыва. Он считался приближенным к экс-президенту Украины Виктору Януковичу.

В феврале 2016 года сообщалось, что суд постановил закрыть производство в отношении Иванющенко по сфабрикованному делу о якобы растрате “киотских денег” из-за бездействия ГПУ, которая не нашла доказательств его вины. В решении суда было указано, что оно не подлежит обжалованию. ГПУ отказалась закрывать дело и подала апелляцию, но суд не принял ее к рассмотрению.

13 октября 2017 года пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины сообщила, что уголовные производства по подозрению Иванющенко в организации хищения государственных средств в особо крупных размерах, а также в организации вымогательства по предварительному сговору лиц направлены на новое судебное рассмотрение.

В апреле прокуратура Одесской области вынесла постановления о закрытии двух уголовных производств, в которых фигурировал Иванющенко.

10 июня СМИ со ссылкой на источники в ГПУ сообщали, что Генпрокуратура требует дополнительно проверить досудебное расследование и закрытие уголовного дела против Иванющенко.

2 июля стало известно, что Иванющенко снят с розыска. В полиции пояснили, что это было сделано на основании информации из прокуратуры Одесской области о закрытии уголовного производства против него.

В прокуратуре Одесской области заявили, что дело против Иванющенко закрыли в апреле 2019 года в связи с отменой Конституционным Судом статьи о незаконном обогащении и обязательством судов закрыть дело в той части, которая касалась “рейдерства” одесского рынка. Но, как отмечали в прокуратуре, расследования проводятся по другим эпизодам.

Сарган сообщала, что заместитель генпрокурора восстановил одну из частей дела Иванющенко, которое касалось вымогательства доли в одесском рынке “7-й километр”. Прокуратура Одесской области заявляла, что сейчас идет досудебное расследование “по факту возможного вымогательства права на имущество и завладения бюджетными средствами” экс-нардепом, не уточнив других подробностей.

Отметим, что подобные действия ГПУ носят откровенно пиарный характер и накануцне прогнозируемой отставки самого Юрия Луценко не приведут ни к каким правовым последствиям.