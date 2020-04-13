13.04.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Россия, Экономика
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У Лукашенко «бомбит»: Белорусским креветкам закрыли дорогу в Россию




Закрытие границы с Россией из-за ситуации с коронавирусом болезненно ударило по контрабандным схемам, которые патронировало руководство Белоруссии.

Об этом в эфире youtube-канала PolitWera заявил полковник запаса Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«От закрытия границы «бомбит» у Лукашенко и Макея. Почему? Не в том ли проблема, что по всем вашим контрабандным хитрым схемам по рукам стукнули?

Да и сейчас по проселочным дорогам на смоленские и псковские рынки ползут машины и пытаются что-то продать. Но это не та контрабанда, на которую париться надо. Сейчас «стоп» поставили на системные поставки белорусских креветок, местновыращенных авокадо, польских яблок и прочего», – сказал Трухан.

По его инсайдерской информации, Россия изначально планировала сделать общий санэпидемконтур с Белоруссией, но поскольку Лукашенко демонстративно игнорировал все противоэпидемические мероприятия, от этого пришлось отказаться.

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