12.06.2020, Киев, Михаил Рябов
 
Белоруссия, Политика, Украина
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У Лукашенко договорились крепить связи с бандеровской Украиной


Укреплять экономическое и военное сотрудничество между Украиной и Белоруссией договорилась правительственная делегация из Киева, накануне посетившая Минск.

В составе делегации был вице-премьер – министр по делам «временно оккупированных территорий Украины» Алексей Резников, министр обороны Украины Андрей Таран, глава президентского офиса Андрей Ермак и т.п.

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«Белоруссия для Украины – больше чем сосед или партнер, общих тем – бесконечное число, от экологии до вопросов безопасности», – говорится в сообщении Минобороны Украины.

Участники переговоров договорились о подготовке уже третьего Форума регионов с участием президентов двух стран. Как известно, это мероприятие призвано укреплять экономические связи Киева и Минска.

Интересно при этом, что Россия, союзником которой числится Белоруссия, ввела против Украины ряд экономических санкций. Киев же официально объявил РФ «страной-агрессором» и продолжает военную карательную операцию против пророссийского восстания на Донбассе.

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