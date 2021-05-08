У Лукашенко есть своя вакцина, но применять не торопится

08.05.2021, Москва, Елена Острякова

Белоруссия получила свою вакцину от коронавируса.

Об этом журналистам заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Помните, я сказал: мы должны сделать свою вакцину. Читаю: «Лукашенко – безумец, это невозможно, опыта нет». В пробирке мы вчера получили свою вакцину – белорусскую. Другую, отличную от того, что мы сегодня покупаем. Как врачи называют, живую вакцину. Мы не торопимся. Мы посмотрим, что будет послезавтра, когда изменится болезнь. Потому что штамм будет совсем другой.

Сейчас они произвели вакцину и вцепились друг другу в горло: наша лучше. Потому что деньги большие. Кто гарантирует, что эти вакцины завтра будут помогать против новых мутаций? А завтра мы свою вакцину, которая уже в пробирке, приспособим к тому штамму, который мы будем иметь. Кто его знает, как жизнь сложится», – сказал Лукашенко.

Российскую вакцину «Спутник V» производят и в Белоруссии – промышленный выпуск препарата начался 25 марта. По состоянию на середину апреля белорусские медпредприятия выпустили уже 550 тысяч доз вакцины.