У Лукашенко грозятся отобрать активы «Газпрома» и посадить Миллера

14.06.2020, Москва, Елена Острякова

«Газпром» «вероломно» вмешался в президентские выборы в Белоруссии, поддержав главного конкурента Александра Лукашенко – Виктора Бабарико, и понесет за это наказание в виде утраты активов.

Об этом в своем «фейсбуке» написал близкий к администрации белорусского президента политолог Петр Петровский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Прямое и вероломное вмешательство Газпрома в белорусские выборы делает перспективы этих активов в Беларуси туманными. Почему? Если Минск закроет глаза и не предпримет каких-либо действий, то продемонстрирует безнаказанность стороны за вмешательство в белорусские выборы. Т.е. какие-то репрессивные действия в отношении активов Газпрома в Беларуси следует ожидать», – написал Петровский.

Далее в комментариях он уточнил, что «суд вынесет решение компенсировать «Газпромом» потери Беларуси в результате махинаций и вмешательства в выборы на сумму активов через их конфискацию». В полемическом задоре Петровский даже допустил арест главы «Газпрома» Алексея Миллера.

«Если они там рамсы попутали, то значит, крылышки им обрежут. А если наш союзник, Российская Федерация как основной собственник не смогла объяснить Газпрому как себя вести в Беларуси, то это сделает Беларусь. Более того, не исключаю повторения с Миллером истории Баумгертнера.(гендиректор компании «Уралкалий» в 2013 году провел 3 месяца в белорусском СИЗО – ред.). И думаю, что в России будут только рады увидеть Миллера сидельцем в американке», – написал Петровский.

Политолог предлагает российской монополии откупиться от белорусских репрессий скидкой на газ.

«Все началось с Газпрома, вот пусть Газпром все и заканчивает. А снижение цены на газ, а вернее создание единых принципов ценообразования в ЕАЭС, было бы хорошей компенсацией за свое вмешательство», – написал Петровский.

Наиболее опасный конкурент Лукашенко на предстоящих президентских выборах Виктор Бабарико ранее 20 лет руководил «Белгазпромбанком».

12 июня стало известно, что Нацбанк Белоруссии решил заменить менеджеров «Белгазпромбанка», основными акционерами которого являются российские «Газпром» и «Газпромбанк».

Днем ранее около 50 сотрудников департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии (ДФР КГК) провели обыск в головном офисе «Белгазпромбанка». Возбуждено уголовное дело по статьям, касающимся уклонения от налогов и легализации средств, полученных преступным путем. 15 сотрудников банка, в том числе топ-менеджмент, задержаны.