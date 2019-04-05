У Лукашенко на четверть подняли ставку нефтяного транзита для России

05.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Беларусь сообщила российской компании “Транснефть”, что планирует повысить тарифы на транзит через территорию страны российской нефти нефти на 23%, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Соответствующее постановление опубликовали на сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли страны.

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При этом президент российской компании “Транснефть” Николай Токарев заявил, что предложение увеличить тариф на прокачку по трубопроводу “Дружба” – обычная процедура.

“У нас есть методика, согласуется тариф, и сейчас площадка переговоров об этом будет в правительстве… Повышение на 23% – это переговорная позиция Минска”, – отметил он.

Повысить тариф на прокачку по своему участку нефтепровода “Дружба” Беларусь намерена с 1 мая. В Беларуси таким образом хотят улучшить экологию за счет трубопроводного транспорта.

Между РФ и Беларусью с 2010 года действует соглашение, регулирующее тарифы на услуги по транзиту нефти по магистральным трубопроводам в Беларусь. Соглашение предполагает плановый и внеплановый пересмотр тарифов.