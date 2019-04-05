У Лукашенко на четверть подняли ставку нефтяного транзита для России
Беларусь сообщила российской компании “Транснефть”, что планирует повысить тарифы на транзит через территорию страны российской нефти нефти на 23%, передает корреспондент ПолитНавигатора.
Соответствующее постановление опубликовали на сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли страны.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
При этом президент российской компании “Транснефть” Николай Токарев заявил, что предложение увеличить тариф на прокачку по трубопроводу “Дружба” – обычная процедура.
“У нас есть методика, согласуется тариф, и сейчас площадка переговоров об этом будет в правительстве… Повышение на 23% – это переговорная позиция Минска”, – отметил он.
Повысить тариф на прокачку по своему участку нефтепровода “Дружба” Беларусь намерена с 1 мая. В Беларуси таким образом хотят улучшить экологию за счет трубопроводного транспорта.
Между РФ и Беларусью с 2010 года действует соглашение, регулирующее тарифы на услуги по транзиту нефти по магистральным трубопроводам в Беларусь. Соглашение предполагает плановый и внеплановый пересмотр тарифов.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.