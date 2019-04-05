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05.04.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Белоруссия, Украина, Экономика, Энергетика
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У Лукашенко на четверть подняли ставку нефтяного транзита для России

Беларусь сообщила российской компании “Транснефть”, что планирует повысить тарифы на транзит через территорию страны российской нефти нефти на 23%, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Соответствующее постановление опубликовали на сайте Министерства антимонопольного регулирования и торговли страны.

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При этом президент российской компании “Транснефть” Николай Токарев заявил, что предложение увеличить тариф на прокачку по трубопроводу “Дружба” – обычная процедура.

“У нас есть методика, согласуется тариф, и сейчас площадка переговоров об этом будет в правительстве… Повышение на 23% – это переговорная позиция Минска”, – отметил он.

Повысить тариф на прокачку по своему участку нефтепровода “Дружба” Беларусь намерена с 1 мая. В Беларуси таким образом хотят улучшить экологию за счет трубопроводного транспорта.

Между РФ и Беларусью с 2010 года действует соглашение, регулирующее тарифы на услуги по транзиту нефти по магистральным трубопроводам в Беларусь. Соглашение предполагает плановый и внеплановый пересмотр тарифов.

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