У Лукашенко обвинили Газпром в продвижении майданщика на пост главы Белоруссии

05.06.2020, Москва, Елена Острякова

Российский «Газпром» продвигает в президенты Белоруссии майданщика, циника и крипторусофоба Виктора Бабарико – экс-председателя правления «Белгазпромбанка».

Об этом в интервью youtube-канала «Спец» заявил близкий к белорусскому президенту политолог Петр Петровский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Виктор Бабарико призывает людей к Майдану, не скрывая этого… Он включил в свою команду ярых русофобов. То есть, для «Газпрома» деньги не пахнут. Они готовы к себе на службу брать кого угодно. Бабарико говорит российским СМИ одно, западным – другое, белорусским третье. Этот человек лукавит и готов пройти сквозь струи, лишь бы получить голоса», – заявил Петровский.

По его словам, недавняя отставка премьер-министра Белоруссии Сергея Румаса связан с тем, что он был членом совета директоров «Белгазпромбанка».

«Наше руководство страхуется и не хочет, чтобы Бабарико реализовал свою задумку Майдана сверху – кулуарного сговора… К сожалению, политическая воля российского руководства не может подчинить этих олигархов российским национальным интересам. Они на сегодняшний день подрывают безопасность и стабильность собственного союзника», – сказал Петровский.

Он считает единственным решением проблемы во взаимоотношениях двух стран – национализацию «Газпрома».

«Газовая война не заканчивается с 2006 года, Газпром вынудил Россию разорвать союзные отношения в энергетической отрасли. Оказывается, интересы этой корпорации выше интеграции на постсоветском пространстве. Эта война может закончиться только полной национализацией нефтегазового сектора в России и создания компании, которая будет подчинена развитию российского и белорусского промышленного комплекса», – убеждает Петровский.