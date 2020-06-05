05.06.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Выборы, Конфликт, Общество, Политика, Россия, Скандал
Просмотров:

У Лукашенко обвинили Газпром в продвижении майданщика на пост главы Белоруссии


Российский «Газпром» продвигает в президенты Белоруссии майданщика, циника и крипторусофоба Виктора Бабарико – экс-председателя правления «Белгазпромбанка».

Об этом в интервью youtube-канала «Спец» заявил близкий к белорусскому президенту политолог Петр Петровский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Виктор Бабарико призывает людей к Майдану, не скрывая этого… Он включил в свою команду ярых русофобов. То есть, для «Газпрома» деньги не пахнут. Они готовы к себе на службу брать кого угодно. Бабарико говорит российским СМИ одно, западным – другое, белорусским третье. Этот человек лукавит и готов пройти сквозь струи, лишь бы получить голоса», – заявил Петровский.

По его словам, недавняя отставка премьер-министра Белоруссии Сергея Румаса связан с тем, что он был членом совета директоров «Белгазпромбанка».

«Наше руководство страхуется и не хочет, чтобы Бабарико реализовал свою задумку Майдана сверху – кулуарного сговора… К сожалению, политическая воля российского руководства не может подчинить этих олигархов российским национальным интересам. Они на сегодняшний день подрывают безопасность и стабильность собственного союзника», – сказал Петровский.

Он считает единственным решением проблемы во взаимоотношениях двух стран – национализацию «Газпрома».

«Газовая война не заканчивается с 2006 года, Газпром вынудил Россию разорвать союзные отношения в энергетической отрасли. Оказывается, интересы этой корпорации выше интеграции на постсоветском пространстве. Эта война может закончиться только полной национализацией нефтегазового сектора в России и создания компании, которая будет подчинена развитию российского и белорусского промышленного комплекса», – убеждает Петровский.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть