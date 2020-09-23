23.09.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Белоруссия, Политика, Россия, Украина
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У Лукашенко объявили украинцев одним народом с русскими


Украине, России и Белоруссии следует объединиться в единое славянское государство.

Национальная идея триединого народа – это построение сильного славянского государства, и только в Союзном государстве спасение как минимум Белоруссии.

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Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил председатель созданного в 2007 году в поддержку президента Александра Лукашенко и финансируемого из госбюджета Белоруссии общественного объединения «Белая Русь» Геннадий Давыдько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я последовательный строитель Союзного государства и считаю, что только в нём наше спасение. Вообще мы один народ – белорусский, украинский и русский, и национальная идея нашего народа – это создание сильного славянского государства. Как минимум триединство с присоединением.

Более того, эти геополитические заросли, которые я отслеживаю, акт расчленение Югославии, акт ограбления братской Украины – и теперь на кону стоит Беларусь. Мы уже обладаем определённым опытом, и мы этого не хотим», – заявил Давыдько.


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