У Лукашенко остались считанные часы для спасения

15.08.2020, Донецк, Сергей Вредников

Если в ближайшее время белорусскими спецслужбами не будут вычислены и арестованы все координаторы протестующих, история закончится очень плачевно как для президента Александра Лукашенко, так и для 10 миллионов белорусов, а страна превратится в зону нестабильности для всего русского пространства.

Об этом в эфире телеканала «Первый Республиканский» заявил заместитель министра информации ДНР Артем Ольхин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если уйдет Лукашенко, то вместо него приходить некому, то есть все другие кандидаты, они совершенно непонятные и невнятные люди. Та же Тихановская, которая сейчас в Литве сидит, что это вообще все такое? Вот сегодня она выпустила крайнее свое обращение (надеюсь, крайнее, но наверняка будет еще).

Вообще люди, которые выходят на улицы, , подставляются под дубинки ОМОНа (рискуя своими мозгами, не знаю, могут ли рисковать, с мозгами бы не вышли, но, тем не менее, здоровьем рискуют) – они ради кого это делают? Ради Тихановской, что ли? Они ее вообще видели, какая она? Это же просто персонаж такой – ни рыба, ни мясо.

То есть, я понимаю, что они все движимые чувством, которыми были движимы когда-то французы, когда вышли против де Голля и сказали там: «20 лет – этого хватит. Уходи!», вот такая же примерно сейчас ситуация и у Лукашенко», – заявил Ольхин.

«Я очень надеюсь, что ему удастся устоять, но понятно, что там действительно было допущено, к сожалению, очень много ошибок, и эти ошибки сейчас работают против белорусской системы. Потому что Лукашенко лично – это полбеды, но там же почти 10 миллионов населения, вот с этими всеми людьми что будет?» – рассуждал замминистра.

Также он рассказал о некоем протестном YouTube-канале Белоруссии, подписчики которого составляют полмиллиона и лишь 300 тысяч из них настоящие пользователи, а не фейки.

«То есть, это реальный масштаб протеста, но все равно для Белоруссии он очень велик, и это действительно очень опасно, потому что в Киеве майдан сделан 3% населения страны максимум в 2014 году. А в белорусских городах их сейчас получается или столько же, или уже больше. Мой друг, учился здесь, в Донецке, а потом вернулся жить в Минск, потому что он оттуда родом, я задал ему вопрос: «Что ты думаешь, что там происходит на самом деле?», он мне сказал, что: «По моим ощущениям, если в ближайшие несколько дней не найдут, не вычислят и не арестуют всех координаторов, то все будет очень плохо».

Я надеюсь, что они успеют это сделать, и все не будет очень плохо, потому что нестабильная Белоруссия – это нестабильное все русское пространство», – подчеркнул Ольхин.