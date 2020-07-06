У Лукашенко осталось 30 дней, чтобы спастись от полного поражения

06.07.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в душе стремится к созданию Союзного государства, но не может этого показать, потому что заключил тайные договоренности с Западом.

Об этом на youtubе-канале БелРусИнфо заявил белорусский общественный деятель Андрей Иванов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На мой взгляд, Лукашенко все больше созревает к реализации идеи Союзного государства. Просто он выражает ее, когда оказывается за пределами своей республики. Когда он находится на территории… Мы можем только догадываться, почему.

Скорее всего какие-то гарантии дал коллективный Запад в лице США: признание выборов, переназначение Лукашенко на шестой срок, – какие-то договоренности, которые заставляют президента Лукашенко определенным образом поступать.

Но он же не враг себе и истории своей страны, более того, он патриот и человек трезвомыслящий, поэтому он понимает, какая перспектива у изменения путей развития. Это геополитическая смерть», – сказал Иванов.

По его мнению, соблюдая договоренности с Западом, Лукашенко теряет электорат, и у него осталось 30 дней до выборов, чтобы исправить ситуацию.

«Риторика, в которой звучит критика в адрес России, после каждого высказывания на 2-5% уменьшает его электоральное предпочтение. Думаю, аналитические службы ему об этом сообщают…

Провокационные высказывания про врага на востоке, про не наши войны, про всю эту чушь забрали окончательно электорат.

Президенту Лукашенко надо вернуть этот электорат себе. Он имеет для этого все возможности. Я уверен, что люди наши добрые, они поддержат, когда увидят что риторика и стратегия полностью ложатся им на душу», – резюмировал Иванов.