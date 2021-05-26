У Лукашенко отвалилось западное крыло многовекторной политики

26.05.2021, Москва, Олег Кравцов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, пытавшийся ранее проводить многовекторную политику, теперь полностью перешел к одновекторной.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в Коммерсанте» пишет политический обозреватель Сергей Строкань.

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Отмечается, что объявленный некогда «последним диктатором Европы» Лукашенко долго работал над тем, чтобы смыть это клеймо и, казалось, он был в шаге от этого, когда Белоруссию на фоне затянувшегося кризиса в отношениях Москвы и Минска посетил тогдашний госсекретарь США Майк Помпео. По слова президента РБ, Помпео пообещал помощь.

Но все изменилось после событий прошлого года, когда выборы президента обернулись протестами майданщиков, массовыми беспорядками и столкновениями с правоохранителями.

«Когда на кону оказалось его политическое (а может, и не только политическое) выживание, Александр Лукашенко махнул рукой на свой международный имидж и мгновенно растратил тот политический капитал в глазах Запада, который так долго копил. Инцидент с задержанием Романа Протасевича стал логическим финалом этого процесса. Многовекторная политика Минска теперь становится одновекторной — повернутой к Москве, которой суждено остаться его главной и единственной опорой. Попытавшаяся было лететь на двух крыльях белорусская политика теперь будет учиться летать на одном. Западное крыло отвалилось, или за ненадобностью его просто отвинтили», – подчеркивает автор.

По его словам, на первый взгляд, главным выгодоп0олучателем этого станет должна была стать Москва.

«Однако не все так просто. Всем тем на Западе, кто настроен на долгосрочную конфронтацию с Россией, не составит большого труда перевести стрелки на Москву, попытавшись возложить на нее часть ответственности за действия Александра Лукашенко. Так что нельзя исключать, что по счетам столь активно защищаемого ею белорусского лидера скоро предложат платить России», – предполагает Строкань.