У Лукашенко свои «беспилотники» – хочет производить и на Тамбовщине, и на Орловщине

Елена Острякова.  
01.04.2024 16:59
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Белоруссия, Дзен, Общество, Политика, Россия, Сельское хозяйство, Спецоперация


Президент Белоруссии Александр Лукашенко хочет открыть совместное производство беспилотных комбайнов в Орловской области.

Об этом он заявил сегодня в Минске на встрече с губернатором Орловской области Андреем Клычковым, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко хочет открыть совместное производство беспилотных комбайнов в Орловской области. Об...

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«Кстати, в Тамбовской области совместно с Гомсельмаш на днях запущено производство беспилотных комбайнов «Титан». Перспективное направление. Обратите на это внимание», – сказал Лукашенко.

Он рассказал, что предприятие «Гомсельмаш» производит  комбайны различных модификаций, а также похвастался белорусскими электробусами, троллейбусами, автобусами и трамваями.

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