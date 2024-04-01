У Лукашенко свои «беспилотники» – хочет производить и на Тамбовщине, и на Орловщине

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко хочет открыть совместное производство беспилотных комбайнов в Орловской области.

Об этом он заявил сегодня в Минске на встрече с губернатором Орловской области Андреем Клычковым, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кстати, в Тамбовской области совместно с Гомсельмаш на днях запущено производство беспилотных комбайнов «Титан». Перспективное направление. Обратите на это внимание», – сказал Лукашенко.

Он рассказал, что предприятие «Гомсельмаш» производит комбайны различных модификаций, а также похвастался белорусскими электробусами, троллейбусами, автобусами и трамваями.